Позволь себе моменты отдыха наслаждения счастья

Наши процедуры Мы предлагаем широкий выбор массажей

Тайский массаж Традиционный массаж. Сочетает в себе акупрессурную технику и элементы пассивной йоги. Мастер легко скручивает и растягивает суставы. Проработка активных точек.

Шиацу массаж Японская техника точечного массажа. Выполняется без применения средств.Нажатиями большими пальцами рук, мастер прорабатывает все тело.

Ломи-Ломи массаж Более известен как гавайский массаж. Интенсивное воздействие локтями тонизирует и повышает сопротивляемость организма. Выполняется с использованием аромамасел.

Масляный массаж Тайский массаж с использованием ароматических масел. Глубокая релаксация и точечная проработка мышц всего тела.

Балийский массаж Глубокая проработка мышц. Круговыми и продольными движениями прорабатывает все тело. Улучшает лимфо- и кровообращение, снимает напряжение в мышцах, улучшает общее самочувствие.

Тайский массаж с травяными мешочками Массаж травяными мешочками — это полезное воздействие на тело и ароматерапия одновременно. Сбор тайских трав, разогретых на пару, прекрасно прогреют и расслабят тело.

Массаж шеи Массаж головы и шейноворотниковой зоны. Можно использовать как дополнение к любой программе

Массаж ног 30 мин массажа ног. Можно использовать как дополнение к любой программе

Массаж рук Очень приятная процедура, воздействует на все мышцы и суставы. Рекомендуется проводить после тяжелых физических нагрузок

Классический массаж Массаж уменьшает напряжение в мышцах, повышает тонус всего организма. Улучшает циркуляцию крови и лимфы, обеспечивает общую релаксацию и стимулирует иммунную систему.

Слим программы Направлены на коррекцию фигуры. Выполняются на натуральной косметике, предназначенной для расщепления жировой прослойки и уменьшения апельсиновой корки. Применяются специальные техники.

Скраб Очищение кожи массажными движениями. Натуральные скрабы разной жесткости

Водорослевое обёртывание Программа начинается с очищения кожи натуральным скрабом на основе водорослей и морской соли. Придаёт коже эластичность, упругость, насыщает микроэлементами, сглаживает кожный рельеф. Затем мастер нанесёт маску на основе морских водорослей. Водорослевое обёртывание способствует снижению веса, усилению крово- и лимфообращения , уменьшению целлюлита. Насыщает микро- и макроэлементами, укрепляет иммунитет. А продолжение, массаж с маслом фукуса. Масло увлажняет кожу, активизирует обменные процессы, тонизирует и разглаживает кожу