HelloMassage

Позабудьте о повседневной суете, отдохните и по-настоящему расслабьтесь!

Позволь себе моменты отдыха наслаждения счастья

Час тайского массажа - 1600₽

Наши процедуры
Мы предлагаем широкий выбор массажей

Традиционный Тайский массаж

Тайский массаж

Традиционный массаж. Сочетает в себе акупрессурную технику и элементы пассивной йоги. Мастер легко скручивает и растягивает суставы. Проработка активных точек.

Шиацу массаж

Шиацу массаж

Японская техника точечного массажа. Выполняется без применения средств.Нажатиями большими пальцами рук, мастер прорабатывает все тело.

Ломи-Ломи массаж

Ломи-Ломи массаж

Более известен как гавайский массаж. Интенсивное воздействие локтями тонизирует и повышает сопротивляемость организма. Выполняется с использованием аромамасел.

Масляный массаж

Масляный массаж

Тайский массаж с использованием ароматических масел. Глубокая релаксация и точечная проработка мышц всего тела.

Балийский массаж

Балийский массаж

Глубокая проработка мышц. Круговыми и продольными движениями прорабатывает все тело. Улучшает лимфо- и кровообращение, снимает напряжение в мышцах, улучшает общее самочувствие.

Тайский массаж с травяными мешочками

Тайский массаж с травяными мешочками

Массаж травяными мешочками — это полезное воздействие на тело и ароматерапия одновременно. Сбор тайских трав, разогретых на пару, прекрасно прогреют и расслабят тело.

Массаж шеи

Массаж шеи

Массаж головы и шейноворотниковой зоны. Можно использовать как дополнение к любой программе

Массаж ног

Массаж ног

30 мин массажа ног. Можно использовать как дополнение к любой программе

Массаж рук

Массаж рук

Очень приятная процедура, воздействует на все мышцы и суставы. Рекомендуется проводить после тяжелых физических нагрузок

Классический массаж

Классический массаж

Массаж уменьшает напряжение в мышцах, повышает тонус всего организма. Улучшает циркуляцию крови и лимфы, обеспечивает общую релаксацию и стимулирует иммунную систему.

Слим программы

Слим программы

Направлены на коррекцию фигуры. Выполняются на натуральной косметике, предназначенной для расщепления жировой прослойки и уменьшения апельсиновой корки. Применяются специальные техники.

Скраб

Скраб

Очищение кожи массажными движениями. Натуральные скрабы разной жесткости

Водорослевое обёртывание

Водорослевое обёртывание

Программа начинается с очищения кожи натуральным скрабом на основе водорослей и морской соли. Придаёт коже эластичность, упругость, насыщает микроэлементами, сглаживает кожный рельеф. Затем мастер нанесёт маску на основе морских водорослей. Водорослевое обёртывание способствует снижению веса, усилению крово- и лимфообращения , уменьшению целлюлита. Насыщает микро- и макроэлементами, укрепляет иммунитет. А продолжение, массаж с маслом фукуса. Масло увлажняет кожу, активизирует обменные процессы, тонизирует и разглаживает кожу

Шоколадное обёртывание

Шоколадное обёртывание

Программа начинается с очищения кремовым скрабом. Затем мастер нанесёт шоколадную маску. Обёртывание шоколадом способствует повышению тонуса, улучшению общего состояния кожи и вывод токсинов из организма. В продолжение, сеанс релаксирующего масляного массажа

Сертификаты для себя и в подарок со скидкой

Сертификаты для себя и в подарок со скидкой

Наши мастера

Санти

Наш мастер с о.Бали

Эра

Наш мастер с о.Бали

Самые низкие цены в Санкт-Петербурге

Тайский массаж - 1600₽

Шиацу массаж - 1600₽

Балийский массаж - 1900₽

Масляный массаж - 1900₽

Ломи-Ломи массаж - 1900₽

Массаж шеи - 1000₽

Массаж ног - 1000₽

Массаж рук - 1000₽

Массаж лица - 1300₽

Скраб - 1500₽

Тайский массаж с травяными мешочками - 3500₽

Масляный тайский массаж с травяными мешочками - 3800₽

Шоколадное обёртывание - 5000₽

Водорослевое обёртывание - 4000₽

Классический массаж - 1900₽

Слим программы - 3000₽



Акции

🌱 акция месяца на любые обертывания 20% и 30%

🌱 скидка 15% за 3 дня до дня рождения и 3 дня после

🌱 при покупке абонемента на 9 посещений 10-ый массаж в подарок

🌱 счастливые часы по будням с 10.00 до 12.00 часов

🌱 скидка 10% на следующее посещении,про условии отметки @thai_massage в посте или сторис

Не стесняйтесь позвонить нам!

Мы находимся в России, город Санкт-Петербург
по адресу наб. канала Грибоедова, 19. Всего 50 метров от станции метро Невский проспект, рядом со зданием Дома Книги.
Массажный салон открыт ежедневно с 10 до 22 часов
Схема прохода от метро

Пожалуйста звоните по номеру телефона +7 (921) 919-25-19 или пишите в мессенджеры WhatsApp Telegram Viber Instagram

По вопросам трудоустройства звоните по телефону +7 (911) 198-90-47