Позволь себе моменты отдыха наслаждения счастья

Позабудьте о повседневной суете, отдохните и по-настоящему расслабьтесь!
Традиционный массаж. Сочетает в себе акупрессурную технику и элементы пассивной йоги. Мастер легко скручивает и растягивает суставы. Проработка активных точек.
Японская техника точечного массажа. Выполняется без применения средств.Нажатиями большими пальцами рук, мастер прорабатывает все тело.
Более известен как гавайский массаж. Интенсивное воздействие локтями тонизирует и повышает сопротивляемость организма. Выполняется с использованием аромамасел.
Тайский массаж с использованием ароматических масел. Глубокая релаксация и точечная проработка мышц всего тела.
Глубокая проработка мышц. Круговыми и продольными движениями прорабатывает все тело. Улучшает лимфо- и кровообращение, снимает напряжение в мышцах, улучшает общее самочувствие.
Массаж травяными мешочками — это полезное воздействие на тело и ароматерапия одновременно. Сбор тайских трав, разогретых на пару, прекрасно прогреют и расслабят тело.
Массаж головы и шейноворотниковой зоны. Можно использовать как дополнение к любой программе
30 мин массажа ног. Можно использовать как дополнение к любой программе
Очень приятная процедура, воздействует на все мышцы и суставы. Рекомендуется проводить после тяжелых физических нагрузок
Массаж уменьшает напряжение в мышцах, повышает тонус всего организма. Улучшает циркуляцию крови и лимфы, обеспечивает общую релаксацию и стимулирует иммунную систему.
Направлены на коррекцию фигуры. Выполняются на натуральной косметике, предназначенной для расщепления жировой прослойки и уменьшения апельсиновой корки. Применяются специальные техники.
Очищение кожи массажными движениями. Натуральные скрабы разной жесткости
Программа начинается с очищения кожи натуральным скрабом на основе водорослей и морской соли. Придаёт коже эластичность, упругость, насыщает микроэлементами, сглаживает кожный рельеф. Затем мастер нанесёт маску на основе морских водорослей. Водорослевое обёртывание способствует снижению веса, усилению крово- и лимфообращения , уменьшению целлюлита. Насыщает микро- и макроэлементами, укрепляет иммунитет. А продолжение, массаж с маслом фукуса. Масло увлажняет кожу, активизирует обменные процессы, тонизирует и разглаживает кожу
Программа начинается с очищения кремовым скрабом. Затем мастер нанесёт шоколадную маску. Обёртывание шоколадом способствует повышению тонуса, улучшению общего состояния кожи и вывод токсинов из организма. В продолжение, сеанс релаксирующего масляного массажа
Мы находимся в России, город Санкт-Петербург
по адресу наб. канала Грибоедова, 19. Всего 50 метров от станции метро Невский проспект, рядом со зданием Дома Книги.
Массажный салон открыт ежедневно с 10 до 22 часов
Схема прохода от метро
Пожалуйста звоните по номеру телефона +7 (921) 919-25-19 или пишите в мессенджеры WhatsApp Telegram Viber Instagram